Камельзон считает, что Шараповой будет тяжело в матче с Векич на Australian Open

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказал мнение о предстоящем матче Марии Шараповой с хорваткой Донной Векич в рамках первого круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.

«Матч с Векич — это тяжёлая игра для Марии, будем говорить честно. Она находится в хорошей форме, команда всё-таки работает. У неё много проблем, надо крепче стоять на ногах, уметь дышать, но, как играть, она знает лучше нас всех. Однако ждать, что она просто обыграет её на старте, я бы не рискнул», — приводит слова Камельзона ТАСС.

Он отметил, что Шараповой, в последнее время не везёт с первыми матчами на турнирах.

«Она — Шарапова, и с ней играют как с Шараповой, а рейтинг у неё где-то вдалеке. В итоге матчи получаются, а результат не в её пользу. У Марии утеряна практика участия в соревнованиях. Она никак не может удержаться в каком-то турнире, чтобы набрать практику игры на соревнованиях, а это очень важный момент», — добавил специалист.

32-летняя россиянка попала в основную сетку Australian Open по уайлд-кард, поскольку по состоянию на 13 января занимает 145-е место в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что Шарапова проиграла Томлянович в выставочном матче.