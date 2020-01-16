Камельзон считает, что Шараповой будет тяжело в матче с Векич на Australian Open

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказал мнение о предстоящем матче Марии Шараповой с хорваткой Донной Векич в рамках первого круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Камельзон считает, что Шараповой будет тяжело в матче с Векич на Australian Open
  • Reuters

«Матч с Векич — это тяжёлая игра для Марии, будем говорить честно. Она находится в хорошей форме, команда всё-таки работает. У неё много проблем, надо крепче стоять на ногах, уметь дышать, но, как играть, она знает лучше нас всех. Однако ждать, что она просто обыграет её на старте, я бы не рискнул», — приводит слова Камельзона ТАСС.

Он отметил, что Шараповой, в последнее время не везёт с первыми матчами на турнирах.

«Она — Шарапова, и с ней играют как с Шараповой, а рейтинг у неё где-то вдалеке. В итоге матчи получаются, а результат не в её пользу. У Марии утеряна практика участия в соревнованиях. Она никак не может удержаться в каком-то турнире, чтобы набрать практику игры на соревнованиях, а это очень важный момент», — добавил специалист.

32-летняя россиянка попала в основную сетку Australian Open по уайлд-кард, поскольку по состоянию на 13 января занимает 145-е место в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что Шарапова проиграла Томлянович в выставочном матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить