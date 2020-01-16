Камельзон считает, что Шараповой будет тяжело в матче с Векич на Australian Open
- Reuters
«Матч с Векич — это тяжёлая игра для Марии, будем говорить честно. Она находится в хорошей форме, команда всё-таки работает. У неё много проблем, надо крепче стоять на ногах, уметь дышать, но, как играть, она знает лучше нас всех. Однако ждать, что она просто обыграет её на старте, я бы не рискнул», — приводит слова Камельзона ТАСС.
Он отметил, что Шараповой, в последнее время не везёт с первыми матчами на турнирах.
«Она — Шарапова, и с ней играют как с Шараповой, а рейтинг у неё где-то вдалеке. В итоге матчи получаются, а результат не в её пользу. У Марии утеряна практика участия в соревнованиях. Она никак не может удержаться в каком-то турнире, чтобы набрать практику игры на соревнованиях, а это очень важный момент», — добавил специалист.
32-летняя россиянка попала в основную сетку Australian Open по уайлд-кард, поскольку по состоянию на 13 января занимает 145-е место в рейтинге WTA.
Ранее сообщалось, что Шарапова проиграла Томлянович в выставочном матче.