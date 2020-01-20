Шестикратный победитель турниров Большого шлема назвал себя поклонником Медведева

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Шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер высказался о вероятности того, сможет ли российский теннисист Даниил Медведев стать первой ракеткой мира.
Шестикратный победитель турниров Большого шлема назвал себя поклонником Медведева
  • Reuters

«Я бы с осторожностью подошёл к прогнозам о том, что он станет первой ракеткой мира. Но он надолго задержится в топ-10. Даниил Медведев потрясающий, с моей точки зрения. Думаю, он любит теннис, и у него хорошая команда. Я большой его поклонник», — цитирует Беккера «Российская газета».

На данный момент Медведев занимает четвёртое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 

В первом круге Australian Open 23-летний россиянин сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо. 

Ранее Беккер заявил, что Медведев обладает характером чемпиона.

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