Шестикратный победитель турниров Большого шлема назвал себя поклонником Медведева

Шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер высказался о вероятности того, сможет ли российский теннисист Даниил Медведев стать первой ракеткой мира.

«Я бы с осторожностью подошёл к прогнозам о том, что он станет первой ракеткой мира. Но он надолго задержится в топ-10. Даниил Медведев потрясающий, с моей точки зрения. Думаю, он любит теннис, и у него хорошая команда. Я большой его поклонник», — цитирует Беккера «Российская газета».

На данный момент Медведев занимает четвёртое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В первом круге Australian Open 23-летний россиянин сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Ранее Беккер заявил, что Медведев обладает характером чемпиона.