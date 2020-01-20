Беккер заявил, что российский теннисист Медведев обладает характером чемпиона

Шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер оценил шансы четвёртой ракетки мира россиянина Даниила Медведева на победу на Australian Open.

«У него был отличный сезон начиная с прошлого лета. И он хорошо показал себя сейчас, в ходе Кубка ATP. Его секрет в том, что у него нет серьёзных слабостей. Против него сложно играть», — цитирует экс-теннисиста «Российская газета».

Он отметил, что 23-летний игрок обладает хорошей подачей и хорошо двигается на корте, несмотря на свой высокий рост. Кроме того, Беккер обратил внимание, что Медведев не боится играть против авторитетов.

«Иногда он поддразнивает зрителей, чтобы дать себе стимул. Медведев сумасшедший, но в хорошем смысле, и его характер — это характер чемпиона», — добавил Беккер.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Медведев сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Ранее Мария Шарапова рассказала о своей мотивации в преддверии стартового матча на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open.