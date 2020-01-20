Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан главной звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

На минувшей неделе россиянин забросил восемь шайб в трёх матчах. Он оформил хет-трик в двух играх подряд. Кроме того, капитан «Кэпиталз» вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, достигнув отметки в 692 гола.

Второй звездой недели стал голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин, а тройку лучших замкнул форвард «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз.

Ранее бывший игрок сборной России Александр Сёмин прокомментировал достижения Овечкина в НХЛ.