Хоккеист Сёмин прокомментировал достижения Овечкина в НХЛ

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Александр Сёмин, бывший партнёр капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, прокомментировал его достижения в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Хоккеист Сёмин прокомментировал достижения Овечкина в НХЛ
  • Reuters

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Вы сами всё видите. Человек играет, забивает, все вокруг говорят: «Ну когда же он остановится?» А этого не произойдёт никогда. Ему будет тяжеловато забросить 200 шайб, чтобы догнать Уэйна Гретцки. Он не такой молодой, ему уже 35 лет. Сами понимаете», — заявил Сёмин.

Вместе с тем хоккеист отметил, что Овечкин сейчас «разошёлся» и до конца сезона ещё много игр.

«Может, и настреляет», — добавил Сёмин.

Ранее Овечкин прокомментировал своё девятое место в списке лучших снайперов НХЛ.

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