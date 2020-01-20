Хоккеист Сёмин прокомментировал достижения Овечкина в НХЛ

Александр Сёмин, бывший партнёр капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, прокомментировал его достижения в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Вы сами всё видите. Человек играет, забивает, все вокруг говорят: «Ну когда же он остановится?» А этого не произойдёт никогда. Ему будет тяжеловато забросить 200 шайб, чтобы догнать Уэйна Гретцки. Он не такой молодой, ему уже 35 лет. Сами понимаете», — заявил Сёмин.

Вместе с тем хоккеист отметил, что Овечкин сейчас «разошёлся» и до конца сезона ещё много игр.

«Может, и настреляет», — добавил Сёмин.

Ранее Овечкин прокомментировал своё девятое место в списке лучших снайперов НХЛ.