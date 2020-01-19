Овечкин высказался о своём девятом месте в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал своё девятое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«В топ-10 собрались выдающиеся игроки. И это особенное достижение. Это история. Приятно оказаться в компании таких великих имён», — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ.

Он также высказался о продлении контракта с «Кэпиталз».

«У меня есть ещё полтора года по действующему контракту, так что посмотрим», — добавил Овечкин.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) Овечкин оформил хет-трик и вышел на девятое место в списке лучших снайперов. По этому показателю он сравнялся со Стивом Айзерманом, на счету которого 692 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на четвёртое место в НХЛ по хет-трикам на выезде.