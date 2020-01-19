Овечкин высказался о своём девятом месте в списке лучших снайперов НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал своё девятое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин высказался о своём девятом месте в списке лучших снайперов НХЛ
  • Reuters

«В топ-10 собрались выдающиеся игроки. И это особенное достижение. Это история. Приятно оказаться в компании таких великих имён», — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ.

Он также высказался о продлении контракта с «Кэпиталз».

«У меня есть ещё полтора года по действующему контракту, так что посмотрим», — добавил Овечкин.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) Овечкин оформил хет-трик и вышел на девятое место в списке лучших снайперов. По этому показателю он сравнялся со Стивом Айзерманом, на счету которого 692 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на четвёртое место в НХЛ по хет-трикам на выезде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить