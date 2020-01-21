Двукратная олимпийская чемпионка рассказала о влиянии на Логинова решения WADA

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, как решение WADA по российскому спорту сказалось на выступлении Александра Логинова.

«Конечно, он постоянно об этом думает, но нужно смириться с происходящим. Логинову уже ничего не исправить. Ему остаётся только работать, что бы ни говорили в WADA. Тем более что он своё наказание отбыл. Думаю, напряжение испытывает не только Логинов, но и остальные российские биатлонисты», — заявила двукратная олимпийская чемпионка в интервью RT.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что в сборной России по биатлону разлад и бардак.