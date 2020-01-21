Двукратная олимпийская чемпионка рассказала о влиянии на Логинова решения WADA

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Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, как решение WADA по российскому спорту сказалось на выступлении Александра Логинова.
Двукратная олимпийская чемпионка рассказала о влиянии на Логинова решения WADA
  • РИА Новости

«Конечно, он постоянно об этом думает, но нужно смириться с происходящим. Логинову уже ничего не исправить. Ему остаётся только работать, что бы ни говорили в WADA. Тем более что он своё наказание отбыл. Думаю, напряжение испытывает не только Логинов, но и остальные российские биатлонисты», — заявила двукратная олимпийская чемпионка в интервью RT.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что в сборной России по биатлону разлад и бардак.

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