Анфиса Резцова о сборной России по биатлону: в команде разлад и бардак

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Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о причинах неудач российских биатлонистов в текущем сезоне.
Анфиса Резцова о сборной России по биатлону: в команде разлад и бардак
  • РИА Новости

«Тренерский штаб не контролирует своих ведущих спортсменов, а в команде разлад и бардак. Александр Логинов поехал к ребёнку, а Сергей Белозёров был даже не в курсе. Разве так можно? У них нет никакой дисциплины и ответственности. Да, родился ребёнок, но ты можешь приехать к нему после чемпионата мира. Куда он денется? Если ты хочешь хорошо выступить на чемпионате мира, то к делу нужно относиться серьёзнее, дисциплина должна быть жёстче. Матвей Елисеев был лучшим из россиян в общем зачёте Кубка мира. Зачем он поехал на эту Рождественскую гонку? Это же обыкновенное шоу», — заявила Резцова-старшая в интервью RT.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка назвала отговорками проблемы российских биатлонистов с лыжами.

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