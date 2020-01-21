Двукратная олимпийская чемпионка назвала отговорками проблемы российских биатлонистов с лыжами

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Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о проблемах российских биатлонистов с лыжами.
Двукратная олимпийская чемпионка назвала отговорками проблемы российских биатлонистов с лыжами
  • РИА Новости

«А вы сами верите, что все беды из-за отсутствия шлифт-машины? Если у нас такая богатая страна, то почему не решат этот вопрос? Но это всё отговорки: то лыжи не едут, то шлифт-машины нет, то патроны не летят. Нам всё время что-то мешает. Когда происходит провал, начинаем искать причину на стороне, вместо того чтобы покопаться в себе», — заявила двукратная олимпийская чемпионка в интервью RT.

Ранее Анфиса Резцова жёстко высказалась о ходе своей дочери Кристины.

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