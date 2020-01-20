Серена Уильямс не стала комментировать решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от титулов

Американская теннисистка Серена Уильямс после победы над россиянкой Анастасией Потаповой в первом круге Australian Open ответила на вопрос журналиста, говорила ли она с Меган Маркл, супругой британского принца Гарри, об их решении сложить королевские полномочия.

«Да, мы говорили об этом. У меня нет абсолютно никаких комментариев на этот счёт», — сказала Уильямс.

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Маркл является подругой Серены Уильямс.

Ранее Серена Уильямс обыграла Потапову на Открытом чемпионате Австралии.