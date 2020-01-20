Серена Уильямс не стала комментировать решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от титулов

Короткая ссылка
Американская теннисистка Серена Уильямс после победы над россиянкой Анастасией Потаповой в первом круге Australian Open ответила на вопрос журналиста, говорила ли она с Меган Маркл, супругой британского принца Гарри, об их решении сложить королевские полномочия.
Серена Уильямс не стала комментировать решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от титулов
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Да, мы говорили об этом. У меня нет абсолютно никаких комментариев на этот счёт», — сказала Уильямс.

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Маркл является подругой Серены Уильямс.

Ранее Серена Уильямс обыграла Потапову на Открытом чемпионате Австралии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить