Серена Уильямс не стала комментировать решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от титулов
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«Да, мы говорили об этом. У меня нет абсолютно никаких комментариев на этот счёт», — сказала Уильямс.
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Маркл является подругой Серены Уильямс.
Ранее Серена Уильямс обыграла Потапову на Открытом чемпионате Австралии.