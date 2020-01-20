Источник: хоккеист «Нефтехимика» Захарчук устроил ДТП и скрылся

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Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Степан Захарчук подозревается в причастности к ДТП и побегу с места происшествия.
Источник: хоккеист «Нефтехимика» Захарчук устроил ДТП и скрылся
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Об этом сообщает «Бизнес Online». Вечером 19 января в Нижнекамске произошла авария. Водитель протаранил другое авто, затем врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», после чего скрылся с места аварии.

Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, но водителя в салоне на тот момент уже не было. По информации источника, машина принадлежит защитнику «Нефтехимика» Степану Захарчуку. В клубе пока не комментируют эту ситуацию.

33-летний хоккеист в текущем сезоне сыграл 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 12 (4 + 8) очков.

Ранее сообщалось, что говорили после Матча звёзд КХЛ.

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