Источник: хоккеист «Нефтехимика» Захарчук устроил ДТП и скрылся
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Об этом сообщает «Бизнес Online». Вечером 19 января в Нижнекамске произошла авария. Водитель протаранил другое авто, затем врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», после чего скрылся с места аварии.
Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, но водителя в салоне на тот момент уже не было. По информации источника, машина принадлежит защитнику «Нефтехимика» Степану Захарчуку. В клубе пока не комментируют эту ситуацию.
33-летний хоккеист в текущем сезоне сыграл 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 12 (4 + 8) очков.
Ранее сообщалось, что говорили после Матча звёзд КХЛ.