«Всё было на высшем уровне»: что говорили после Матча звёзд КХЛ

Матч звёзд КХЛ был организован на высшем уровне, а болельщики прекрасно проявили себя на трибунах. Об этом после турнира заявил главный тренер дивизиона Боброва Алексей Кудашов. В свою очередь, форвард «Динамо» Вадим Шипачёв похвалил формат игр, а нападающий «Витязя» Александр Сёмин отметил тот факт, что хоккеистам разрешили взять на лёд своих детей.

«Такой турнир необходим»

Матч звёзд КХЛ-2020 надолго запомнится всем болельщикам. Собравшиеся в Москве хоккеисты устроили настоящее шоу для зрителей и забросили 53 шайбы. В воскресенье на «ВТБ-Арене» победителя выявляли четыре команды — сборные дивизионов Боброва, Чернышёва, Харламова и Тарасова.

Победу в итоге впервые в истории одержал дивизион Боброва. В финале он встречался с дивизионом Тарасова. В основное время соперники сильнейшего не выявили (6:6). В результате исход встречи решился в серии буллитов, и победный бросок записал на свой счёт финский форвард Микко Лехтонен. Третье место занял дивизион Чернышёва, который также по буллитам обыграл дивизион Харламова.

Впрочем, поражения в выставочных матчах не слишком расстроили игроков. Так, нападающий «Витязя» Александр Сёмин, выступавший за дивизион Тарасова, отметил, что несмотря на проигрыш в финале, его команда практически выполнила стоявшую перед ней задачу.

«Установка была дойти до финала и не уступить. Да, мы в итоге проиграли, но по буллитам, так что это не считается. А вообще, думаю, болельщикам понравился Матч звёзд, ведь было очень много голов», — заметил Сёмин.

В тоже время, по словам игрока, турнир получился несколько затянутым по времени. Из-за этого, как отметил форвард, Матч звёзд теряет в зрелищности.

«Приходилось ждать, пока другие команды сыграют. Вышло затянуто, в том числе и для зрителей: первые две игры все смотрят, а дальше некоторым тяжело, а ведь впереди ещё финал», — отметил хоккеист.

При этом для самого Сёмина самым сильным впечатлением от Матча звёзд стало участие его сына в мастер-шоу, прошедшем в субботу.

«Мой сын смог пробить буллит, и то, что ребёнок всё это видел своими глазами, — очень важно и для него, и для меня. Такие яркие, позитивные эмоции! Разговаривал с мальчиком — он сейчас просто в восторге», — добавил Сёмин.

Также нападающий отметил, что предложение сыграть на Матче звёзд принял с удовольствием. По его словам, такой турнир нужен зрителям и лиге.

«Меня пригласили — я поехал. Такой турнир, на мой взгляд, необходим. У болельщиков должна быть возможность прийти посмотреть на лучших игроков КХЛ», — заключил Сёмин.

«Хочется сказать спасибо болельщикам»

Динамичным и интригующим финальный матч назвал и выступавший в команде победителей Вадим Шипачёв. Кроме того, нападающий «Динамо» отметил мастерство вратаря ЦСКА Ильи Сорокина.

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«Финал получился классный, насыщенный. Сорока здорово играл, вообще мне шансов не оставил, и я даже не забил», — посетовал Шипачёв.

На Матче звёзд хоккеиста поддерживала дочка Полина. Вслед за Сёминым динамовец отметил, что для него присутствие ребёнка было очень важным.

«Самое яркое впечатление на турнире лично для меня — то, что участники смогли привести своих детей. Они не могут побывать с нами на льду и в раздевалках во время официальных матчей, а здесь такая возможность была. Теперь у них останутся воспоминания на всю жизнь», — подчеркнул спортсмен.

По мнению Шипачёва, остались довольны и зрители. Динамовец поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

«На мой взгляд, Матч звёзд оправдал ожидания. Мы очень рассчитывали, что на стадионе будет хорошая атмосфера — так и вышло. Хочется сказать спасибо болельщикам, их было так много. Все старались сделать шоу — мы на льду, они на трибунах», — добавил Шипачёв.

Со знаком «плюс» хоккеист отметил и необычный формат игры — «три на три». По его словам, это даже более удачная схема, нежели привычная.

«Хоккей «три на три» — хороший формат, веселее, чем «пять на пять», потому что все быстрее бегают. Мне кажется, такой формат игры тоже нужен», — заключил динамовец.

«Всё было сделано на высшем уровне»

Схема с тремя игроками на площадке пришлась по душе и одной из главных звёзд турнира — нападающему ЦСКА Кириллу Капризову. При этом армеец посетовал на собственную низкую результативность.

«Формат «три на три» удобнее, лучше, чем «пять на пять». Динамичнее, интереснее. А вот я сегодня свою задачу не выполнил — мало забил. Забросил всего две шайбы, а хотелось бы штучки четыре-пять за две игры», — подчеркнул Капризов.

А вот главный тренер победителей турнира, дивизиона Боброва, Алексей Кудашов остался доволен всем. Впрочем, по словам наставника СКА, в его команде подобрался настолько крепкий состав, что она попросту не могла уступить.

«Финал был очень интересный. И вели, и отыгрывались, а в результате всё решили буллиты. Но динамовцы не могли проиграть! У нас просто пять динамовцев в составе, включая одного рижского», — отметил Кудашов.

Также наставник поблагодарил всех болельщиков и организаторов Матча звёзд. По его словам, турнир удался.

«Всё было здорово! Нужно, во-первых, сказать спасибо зрителям, которые заполнили трибуны до отказа. А во-вторых — организаторам. Всё было сделано на высшем уровне. Ребятам было приятно играть, а болельщикам — интересно наблюдать. Уикэнд удался», — добавил он.

Героями турнира стали и комментаторы телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский, Олег Мосалёв, Леонид Вайсфельд и Дмитрий Фёдоров, которые на время сменили профессию, став ассистентами главных тренеров четырёх команд. Кудашову в дивизионе Боброва помогал Фёдоров, и наставник остался доволен своим помощником.

«Журналисты меня всё время про него спрашивали — смотрю, прямо главный вопрос на протяжении этих дней. Но Дмитрий, действительно, молодец, хорошо отработал. Он очень эмоциональный и энергичный», — заключил специалист.