Шипачёв: играть три на три повеселее, чем пять на пять
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- РИА Новости
«Матч звёзд КХЛ оправдал ожидания. Мы надеялись, что будет хорошая атмосфера и отличное настроение, так и получилось. Хочется поблагодарить болельщиков, их было много. Все старались сделать шоу: мы на льду, а они на трибуне. Игра три на три — хороший формат. Повеселее, чем пять на пять, потому что все немного побыстрее бегают. Мне кажется, такой формат тоже нужен», — заявил Шипачёв.
Форвард «Динамо» был капитаном команды дивизиона Боброва на матче звёзд КХЛ.
Ранее Кудашов заявил, что финал Матча звёзд КХЛ получился интересным.