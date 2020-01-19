Шипачёв: играть три на три повеселее, чем пять на пять

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Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв заявил, что ему понравился формат Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шипачёв: играть три на три повеселее, чем пять на пять
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Матч звёзд КХЛ оправдал ожидания. Мы надеялись, что будет хорошая атмосфера и отличное настроение, так и получилось. Хочется поблагодарить болельщиков, их было много. Все старались сделать шоу: мы на льду, а они на трибуне. Игра три на три — хороший формат. Повеселее, чем пять на пять, потому что все немного побыстрее бегают. Мне кажется, такой формат тоже нужен», — заявил Шипачёв.

Форвард «Динамо» был капитаном команды дивизиона Боброва на матче звёзд КХЛ.

Ранее Кудашов заявил, что финал Матча звёзд КХЛ получился интересным.

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