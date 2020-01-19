Шипачёв: играть три на три повеселее, чем пять на пять

Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв заявил, что ему понравился формат Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Матч звёзд КХЛ оправдал ожидания. Мы надеялись, что будет хорошая атмосфера и отличное настроение, так и получилось. Хочется поблагодарить болельщиков, их было много. Все старались сделать шоу: мы на льду, а они на трибуне. Игра три на три — хороший формат. Повеселее, чем пять на пять, потому что все немного побыстрее бегают. Мне кажется, такой формат тоже нужен», — заявил Шипачёв.

Форвард «Динамо» был капитаном команды дивизиона Боброва на матче звёзд КХЛ.

Ранее Кудашов заявил, что финал Матча звёзд КХЛ получился интересным.