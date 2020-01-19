Бочаров считает, что Матч звёзд КХЛ не нужно проводить в Москве

Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров считает, что Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) целесообразнее проводить в регионах.

«Мне в Москве всё понравилось. Но, скорее всего, такие мероприятия нужно проводить в регионах, а не в столице. К сожалению, арена вмещает порядка 12 тыс. зрителей, и то не удалось заполнить её полностью. Москва не так любит хоккей, как регионы. Надо проводить либо там, либо что-то менять в Москве», — заявил Бочаров.

Матч звёзд КХЛ — 2021 пройдёт в латвийской Риге.

Ранее Сёмин заявил, что впечатления от Матча звёзд КХЛ могут быть только положительные.