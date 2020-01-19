Бочаров считает, что Матч звёзд КХЛ не нужно проводить в Москве

Короткая ссылка
Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров считает, что Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) целесообразнее проводить в регионах.
Бочаров считает, что Матч звёзд КХЛ не нужно проводить в Москве
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Мне в Москве всё понравилось. Но, скорее всего, такие мероприятия нужно проводить в регионах, а не в столице. К сожалению, арена вмещает порядка 12 тыс. зрителей, и то не удалось заполнить её полностью. Москва не так любит хоккей, как регионы. Надо проводить либо там, либо что-то менять в Москве», — заявил Бочаров.

Матч звёзд КХЛ — 2021 пройдёт в латвийской Риге.

Ранее Сёмин заявил, что впечатления от Матча звёзд КХЛ могут быть только положительные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить