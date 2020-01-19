Сёмин: впечатления от Матча звёзд КХЛ могут быть только положительные
- © официальный сайт КХЛ
«Впечатления могут быть только положительные. Правда, пришлось ждать, пока другие команды играют. Получается слегка затянуто, и для зрителей тоже — первые две игры все смотрят, а дальше некоторым трудно, а впереди ещё финал. Играть три на три — интересно. Нападающим проще: одного обыграл, и можно забивать! Думаю, болельщикам понравился Матч звёзд — они увидели много заброшенных шайб», — заявил Сёмин RT.
Также хоккеист рассказал об ощущениях от совместного выступления с сыном в одном из конкурсов.
«Для меня самое сильное впечатление — то, что в мастер-шоу принял участие сын, пробил буллит. То, что ребёнок все это видел, — очень важно. Яркие, позитивные эмоции. Разговаривал с ним — он в восторге», — добавил спортсмен.
Ранее Шипачёв заявил, что играть три на три повеселее, чем пять на пять.