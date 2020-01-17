Тренер — о закрытых мишенях Резцовой: по-моему, это был кто-то из Белоруссии

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Тренер по стрельбе женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал эпизод с закрытыми мишенями во время стрельбы Кристины Резцовой на стойке в рамках третьего этапа Кубка мира в Рупольдинге.
Тренер — о закрытых мишенях Резцовой: по-моему, это был кто-то из Белоруссии
  • © Matthias Balk/dpa
  • globallookpress.com

«Кристина попадает первый, второй. Затем видит, что её установку справа закрывают. По-моему, это был кто-то из Белоруссии. То есть Кристина стреляет слева, а белоруска — справа. В конечном итоге Кристина делает выстрелы, а справа её мишень закрывает уже другая спортсменка и уходит с рубежа. Белоруска должна была поднять руку. Судья обязан был или перезарядить установку, или перевести на резервную. А время потом будет вычитаться после финиша. Будут ли штрафные санкции к белоруске, я не знаю. Если она потом добила свою мишень дополнительными патронами, то под нарушения она не попадает. Насколько я понял, она выбила всё», — цитирует тренера «Чемпионат».

Сборная России заняла 11-е место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира.

Ранее Резцова заявила, что соперница начала закрывать мишени на её установке.

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