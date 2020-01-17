Уайт: Макгрегор — одна из величайших звёзд в истории единоборств

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор достоин упоминания в одном ряду с величайшими боксёрами в истории.

«Конор Макгрегор — одна из величайших звёзд в истории единоборств. Когда вы упоминаете его, то рядом с ним идут имена Майка Тайсона, Рэя Шугара Леонарда, Флойда Мейвезера. Он собирал крупнейшие события pay-per-view. Все, кто плохо говорит об этих поединках, должны глянуть на цифры. Я даже не слушаю подобную ерунду», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Ближайший бой Конора Макгрегора состоится в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе. Соперником станет американец Дональд Серроне.

Ранее Кличко выразил мнение, что Макгрегор заслуживает уважения.