Кличко считает, что Макгрегор заслуживает уважения

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Владимир Кличко заявил, что удивлён дисциплинированности экс-обладателя титулов в двух дивизионах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора.
Кличко считает, что Макгрегор заслуживает уважения
  • Reuters

«Очень уважаю ребят в октагоне. Здесь раунды длиннее, чем в боксе, и это гораздо сложнее. Я знаю Макгрегора, он же был в ринге. Что бы о нём ни думали, мне кажется, он вёл себя дисциплинированно. Я не ожидал такого от Конора в бою с Мейвезером. Макгрегор заслуживает уважения», — приводит слова Кличко Business Insider.

Следующий поединок Конор Макгрегор проведёт в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе. Соперником станет американец Дональд Серроне.

Ранее Минеев заявил, что у Серроне есть все шансы на победу в бою с Макгрегором.

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