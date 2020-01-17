Кличко считает, что Макгрегор заслуживает уважения

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Владимир Кличко заявил, что удивлён дисциплинированности экс-обладателя титулов в двух дивизионах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора.

«Очень уважаю ребят в октагоне. Здесь раунды длиннее, чем в боксе, и это гораздо сложнее. Я знаю Макгрегора, он же был в ринге. Что бы о нём ни думали, мне кажется, он вёл себя дисциплинированно. Я не ожидал такого от Конора в бою с Мейвезером. Макгрегор заслуживает уважения», — приводит слова Кличко Business Insider.

Следующий поединок Конор Макгрегор проведёт в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе. Соперником станет американец Дональд Серроне.

Ранее Минеев заявил, что у Серроне есть все шансы на победу в бою с Макгрегором.