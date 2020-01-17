Минеев: у Серроне есть все шансы на победу в бою с Макгрегором

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Российский боец смешанных единоборств Виталий Минеев поделился ожиданиями от возвращения в октагон бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конора Макгрегора, который проведёт поединок с Дональдом Серроне.
Минеев: у Серроне есть все шансы на победу в бою с Макгрегором
  • Reuters

«Считаю, что в этом бою у Серроне есть все шансы на победу. Во-первых, это его весовая категория, а Конор поднимался в этот вес. Во-вторых, Дональд не уступает ирландцу в ударной технике. Если Серроне не напьётся пива и не отнесётся к поединку спустя рукава, то у него есть все шансы на победу. Тем более если американец в первых раундах ещё и помотает Конора внизу, чтобы обезвредить. Может хватить и одного первого раунда. На мой взгляд, идеальный сценарий для Серроне — это измотать соперника в первых раундах, а затем добить его в ударке. Нужно быть аккуратным и внимательным. Не хочу показаться предвзятым, но я сомневаюсь, что есть какая-то волшебная сила, которая поможет Макгрегору победить. Ещё раз подчеркну, что главную роль здесь играет весовая категория», — приводит слова Минеева «Матч ТВ».

Бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне состоится в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе. Ирландец не выходил в октагон с октября 2018 года, когда уступил чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

Ранее глава UFC заявил, что Макгрегор получит реванш с Нурмагомедовым в случае победы над Серроне.

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