Федун считает, что расширение РПЛ негативно отразится на лиге

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун высказал мнение об увеличении количества участников в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Знаете, что лига провела исследование, выявив наиболее правильные меры по увеличению доходов клубов. Самым плохим результатом было увеличение до 18 команд. Поскольку в этом случае количество игр с низким доходом увеличивается на четыре, а не сокращается. Никакого экономического смысла, кроме негативного, в этом решении нет», — приводит слова Федуна РИА Новости.

Он отметил, что у руководителей многих команд появится возможность «торговать» играми и на это будет и спрос, и предложение.

«К сожалению, как мы это наблюдали 10—15 лет назад. Моё отношение крайне негативное. Можно было ввести плей-офф, как это работает во многих чемпионатах. Привлекательность таких игр дала бы клубам возможность генерировать новые доходы. Только несколько клубов зависят от доходов и являются частными, остальным это не интересно», — добавил владелец «Спартака».

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд, в чемпионате проводится 30 туров. Общее собрание клубов РПЛ проголосовало за увеличение числа участников до 18 команд.

Ранее Сергей Прядкин заявил, что ещё не решено, когда увеличится количество клубов в РПЛ.