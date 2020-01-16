Цорн заявил о неготовности РПЛ к расширению до 18 команд

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Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объяснил решение клуба выступить против расширения Российской премьер-лиги с 16 команд до 18.

«Спартак» проголосовал против расширения РПЛ до 18 команд, поскольку мы считаем, что лига к этому пока не готова. В первую очередь это касается ряда действующих, а также потенциальных участников турнира в части соответствия инфраструктуры нормам регламента РПЛ», — приводит слова Цорна пресс-служба «Спартака».

Он также отметил, что не так много времени прошло с банкротства «Тосно» и «Амкара». По его словам, экономические предпосылки к расширению тоже неочевидны, так как в некоторых регионах низкая посещаемость матчей и многие клубы не получают большого дохода при реализации телевизионных и коммерческих прав.

«Нам кажется, что РПЛ ещё не до конца реализовала свой потенциал в существующем формате из 16 клубов, чтобы двигаться в сторону расширения», — добавил Цорн.

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд, в чемпионате проводится 30 туров. Общее собрание клубов РПЛ проголосовало за увеличение числа участников до 18 команд.

Ранее тренер Гаджи Гаджиев назвал проблемы, которые могут возникнуть при расширении РПЛ.

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