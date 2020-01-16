Гаджиев назвал проблемы, которые могут возникнуть при расширении РПЛ

Известный тренер Гаджи Гаджиев рассказал, какие проблемы могут возникнуть при расширении Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Если клубов в РПЛ станет больше, будет сложнее учитывать и интересы сборной, а также команд, участвующих в еврокубках», — сказал Гаджиев в интервью RT.

При этом он отметил, что остальные клубы получат преимущество в виде дополнительных игр. Он также считает, что многим командам придётся серьёзно укрепляться, так как будет сложно выдержать весь сезон одним составом.

«Я вижу проблему в другом. Команд в РПЛ, возможно, и станет больше, но футбольная экономика в стране всё ещё ограничивает темпы развития этого вида спорта. Я имею в виду то, что в последние годы лигу, как мы помним, покинуло немало команд, и причиной тому стали финансовые проблемы. Эта тенденция может продолжиться», — добавил Гаджиев.

Ранее Евгений Бушманов выразил мнение, что расширение РПЛ пойдёт на пользу сборной России по футболу.