Бушманов считает, что расширение РПЛ пойдёт на пользу сборной России по футболу
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«Во многих европейских чемпионатах участников больше, и это нормальная практика. Не стоит опасаться и большого разрыва между топ-клубами и командами из нижней части турнирной таблицы — это тоже частое явление. Я за расширение РПЛ. В футбол будут играть больше и чаще, и это здорово. Футболисты будут получать больше практики, а это пойдёт на пользу и национальной команде, и клубам, выступающим в Лиге чемпионов и Лиге Европы», — заявил Бушманов в интервью RT.
Ранее Гаджи Гаджиев прокомментировал расширение РПЛ до 18 команд.