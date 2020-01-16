Бушманов считает, что расширение РПЛ пойдёт на пользу сборной России по футболу

Бывший тренер молодёжной сборной России по футболу Евгений Бушманов выразил мнение, что увеличение количества участников Российской премьер-лиги (РПЛ) пойдёт на пользу национальной команде и клубам, участвующим в еврокубках.

«Во многих европейских чемпионатах участников больше, и это нормальная практика. Не стоит опасаться и большого разрыва между топ-клубами и командами из нижней части турнирной таблицы — это тоже частое явление. Я за расширение РПЛ. В футбол будут играть больше и чаще, и это здорово. Футболисты будут получать больше практики, а это пойдёт на пользу и национальной команде, и клубам, выступающим в Лиге чемпионов и Лиге Европы», — заявил Бушманов в интервью RT.

Ранее Гаджи Гаджиев прокомментировал расширение РПЛ до 18 команд.