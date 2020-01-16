Подчуфарова может пропустить ЧМ по биатлону из-за процесса смены гражданства

Короткая ссылка
Бывшая российская, а ныне словенская биатлонистка Ольга Подчуфарова может пропустить чемпионат мира 2020 года, если процесс оформления документов по смене спортивного гражданства затянется.
Подчуфарова может пропустить ЧМ по биатлону из-за процесса смены гражданства
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По словам председателя биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блажа Репинца, которые передаёт ТАСС, пока нет уверенности в том, выступит ли 27-летняя спортсменка за свою новую команду на мировом первенстве в Италии.

«Мы ожидаем, что гражданство ей одобрят в ближайшее время, если IBU вовремя даст зелёный свет, то такой вариант возможен. Посмотрим, будем надеяться на лучшее», — добавил функционер.

Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования на 10 км. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене. Перед стартом сезона-2019/20 она перешла в сборную Словении, возобновив приостановленную в 2018 году карьеру.

Ранее Подчуфарова заявила, что не сожалеет о смене спортивного гражданства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить