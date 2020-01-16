Подчуфарова может пропустить ЧМ по биатлону из-за процесса смены гражданства
- © Александр Вильф
- РИА Новости
По словам председателя биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блажа Репинца, которые передаёт ТАСС, пока нет уверенности в том, выступит ли 27-летняя спортсменка за свою новую команду на мировом первенстве в Италии.
«Мы ожидаем, что гражданство ей одобрят в ближайшее время, если IBU вовремя даст зелёный свет, то такой вариант возможен. Посмотрим, будем надеяться на лучшее», — добавил функционер.
Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования на 10 км. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене. Перед стартом сезона-2019/20 она перешла в сборную Словении, возобновив приостановленную в 2018 году карьеру.
Ранее Подчуфарова заявила, что не сожалеет о смене спортивного гражданства.