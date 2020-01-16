Подчуфарова может пропустить ЧМ по биатлону из-за процесса смены гражданства

Бывшая российская, а ныне словенская биатлонистка Ольга Подчуфарова может пропустить чемпионат мира 2020 года, если процесс оформления документов по смене спортивного гражданства затянется.

По словам председателя биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блажа Репинца, которые передаёт ТАСС, пока нет уверенности в том, выступит ли 27-летняя спортсменка за свою новую команду на мировом первенстве в Италии.

«Мы ожидаем, что гражданство ей одобрят в ближайшее время, если IBU вовремя даст зелёный свет, то такой вариант возможен. Посмотрим, будем надеяться на лучшее», — добавил функционер.

Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования на 10 км. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене. Перед стартом сезона-2019/20 она перешла в сборную Словении, возобновив приостановленную в 2018 году карьеру.

Ранее Подчуфарова заявила, что не сожалеет о смене спортивного гражданства.