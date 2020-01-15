СМИ: Рэпер Гуф вызвал на бой бронзового призёра ОИ по дзюдо

Российский рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, вызвал на бой бронзового призёра Олимпийских игр и депутата Госдумы Дмитрия Носова.

Как сообщает телеканал «360», соответствующее видеообращение Долматов опубликовал в своём Instagram.

«Дмитрий Носов, это я тебе говорю, Лёша Долматов, я жду там, где я тебя жду. И ты меня найди сам. Я тебя встречу уже, как я тебя встречу. Понял меня, слышишь? Депутат ты, не депутат. У меня семья из-за тебя разрушилась», — заявил рэпер.

Сообщается, что конфликт между Долматовым и Носовым связан с событиями 2014 года, когда сотрудники ФСКН при поддержке активистов движения «Антидилер», главой которого и является дзюдоист, задержали рэпера после концерта в Красноярске и отправили его на медосвидетельствование. Через год ситуация повторилась.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предлагают продавать пиво на всех спортивных соревнованиях, кроме детских.