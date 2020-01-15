Биатлонистка Миронова: я пока сама не понимаю, что происходит

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Я пока сама не понимаю, что происходит. Просто не понимаю», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».

Она отметила, что уже сумела отойти от произошедшего на этапе в Оберхофе.

«Была тяжёлая погода. Немного не справилась с ветром, поэтому допустила столько промахов. Сделала выводы и отпустила ситуацию», — добавила биатлонистка.

По итогам спринта она стала худшей из россиянок, с тремя промахами заняв 77-е место с отставанием от победителя на 3 минуты 0,3 секунды.

Ранее Лариса Куклина призналась, что ей очень тяжело даётся каждая гонка.