Биатлонистка Миронова: я пока сама не понимаю, что происходит

Короткая ссылка
Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Биатлонистка Миронова: я пока сама не понимаю, что происходит
  • РИА Новости

«Я пока сама не понимаю, что происходит. Просто не понимаю», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».

Она отметила, что уже сумела отойти от произошедшего на этапе в Оберхофе.

«Была тяжёлая погода. Немного не справилась с ветром, поэтому допустила столько промахов. Сделала выводы и отпустила ситуацию», —  добавила биатлонистка.

По итогам спринта она стала худшей из россиянок, с тремя промахами заняв 77-е место с отставанием от победителя на 3 минуты 0,3 секунды. 

Ранее Лариса Куклина призналась, что ей очень тяжело даётся каждая гонка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить