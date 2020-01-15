Биатлонистка Куклина: очень тяжело даётся каждая гонка

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Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Биатлонистка Куклина: очень тяжело даётся каждая гонка
  • РИА Новости

«Проблемы не только с ногами, со всем телом. Либо не отошла от масс-старта... Не знаю, в чём причина. Такая тенденция пошла после первого этапа в новом году. Очень тяжело даётся каждая гонка. У нас есть старший тренер. Надо обсудить с ним это», — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».

По итогам спринта она стала лучшей из россиянок, отстрелявшись без ошибок, и заняла 36-е место с отставанием от победителя на 1 минуту 54,1 секунды. 

Ранее Юрлова-Перхт пожаловалась на работу лыж в спринте.

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