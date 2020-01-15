Сборная России победила в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Осрблье

Сборная России заняла первое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в словацком Осрблье.

Российская команда в составе Вадима Филимонова, Семёна Сучилова, Екатерины Глазыриной и Виктории Сливко преодолела дистанцию за 1 час 21 минуту 37,9 секунды, допустив три промаха.

Второе место заняли немцы Лукас Фрачер, Флориан Холландт, Франциска Хильдебранд, Ванесса Фойгт. Тройку призёров замкнули представители Норвегии Синдре Петтерсен, Ховард Богетвейт, Ида Льен, Эмили Охейм Калькенберг.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты завоевали серебро в смешанной эстафете на юношеских ОИ.