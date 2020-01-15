Сборная России победила в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Осрблье

Короткая ссылка
Сборная России заняла первое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в словацком Осрблье.
Сборная России победила в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Осрблье
  • РИА Новости

Российская команда в составе Вадима Филимонова, Семёна Сучилова, Екатерины Глазыриной и Виктории Сливко преодолела дистанцию за 1 час 21 минуту 37,9 секунды, допустив три промаха.

Второе место заняли немцы Лукас Фрачер, Флориан Холландт, Франциска Хильдебранд, Ванесса Фойгт. Тройку призёров замкнули представители Норвегии Синдре Петтерсен, Ховард Богетвейт, Ида Льен, Эмили Охейм Калькенберг.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты завоевали серебро в смешанной эстафете на юношеских ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить