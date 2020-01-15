Российские биатлонисты завоевали серебро в смешанной эстафете на юношеских ОИ

Сборная России по биатлону заняла второе место в смешанной эстафете 4 × 6 км на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.

РИА Новости

Российская команда в составе Алёны Моховой, Анастасии Зеновой, Дениса Иродова и Олега Домичека преодолела дистанцию за 1 час 11 минут 39,0 секунд с одним штрафным кругом и 12 дополнительными патронами. Золото завоевали итальянцы Мартина Трабуччи, Линда Цингерле, Николо Бетемпс, Марко Барале. Тройку призёров замкнули французы Фани Бертран, Леони Жанние, Тео Журо-Пилло, Метью Гарсия. Ранее сообщалось, что Мохова завоевала золото юношеских Олимпийских игр.