Российские биатлонисты завоевали серебро в смешанной эстафете на юношеских ОИ

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Сборная России по биатлону заняла второе место в смешанной эстафете 4 × 6 км на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.
Российские биатлонисты завоевали серебро в смешанной эстафете на юношеских ОИ
  • РИА Новости

Российская команда в составе Алёны Моховой, Анастасии Зеновой, Дениса Иродова и Олега Домичека преодолела дистанцию за 1 час 11 минут 39,0 секунд с одним штрафным кругом и 12 дополнительными патронами.

Золото завоевали итальянцы Мартина Трабуччи, Линда Цингерле, Николо Бетемпс, Марко Барале. Тройку призёров замкнули французы Фани Бертран, Леони Жанние, Тео Журо-Пилло, Метью Гарсия.

Ранее сообщалось, что Мохова завоевала золото юношеских Олимпийских игр.

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