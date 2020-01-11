Биатлонистка Мохова завоевала золото юношеских Олимпийских игр

Российская биатлонистка Алёна Мохова заняла первое место в индивидуальной гонке на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.

Россиянка преодолела дистанцию в 10 км за 32 минуты и 26,7 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах, тем самым завоевав первое для российской сборной золото Игр в Лозанне.

Серебро завоевала француженка Жанна Ришар. Бронзовым призёром стала представительница Белоруссии Юлия Ковалевская.

Россиянки Арина Солдатова, Кристина Павлушина и Анастасия Зенова заняли 16-е, 31-е и 38-е места соответственно.

Ранее Томас Бах заявил, что Россия выступает на юношеских ОИ с теми же правами, что и все остальные.