Биатлонистка Мохова завоевала золото юношеских Олимпийских игр
- © Владимир Песня
- РИА Новости
Россиянка преодолела дистанцию в 10 км за 32 минуты и 26,7 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах, тем самым завоевав первое для российской сборной золото Игр в Лозанне.
Серебро завоевала француженка Жанна Ришар. Бронзовым призёром стала представительница Белоруссии Юлия Ковалевская.
Россиянки Арина Солдатова, Кристина Павлушина и Анастасия Зенова заняли 16-е, 31-е и 38-е места соответственно.
Ранее Томас Бах заявил, что Россия выступает на юношеских ОИ с теми же правами, что и все остальные.