СМИ: Тедеско не планирует покидать «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не намерен покидать клуб по собственной инициативе ни зимой, ни летом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», немецкий специалист комфортно себя чувствует в «Спартаке» и в России. Он ставит перед собой максимально амбициозные задачи, и у него нет разногласий с руководством клуба.

Отмечается, что Тедеско с пониманием воспринял уход Солтмурада Бакаева в «Рубин», а также не рассчитывал на высокую трансферную активность зимой.

До этого появилась информация, что Тедеско хочет летом уйти из «Спартака» из-за недовольства трансферной политикой красно-белых.

Ранее Роман Пилипчук официально возглавил «Спартак-2».