СМИ: Тедеско не планирует покидать «Спартак»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не намерен покидать клуб по собственной инициативе ни зимой, ни летом.
СМИ: Тедеско не планирует покидать «Спартак»
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», немецкий специалист комфортно себя чувствует в «Спартаке» и в России. Он ставит перед собой максимально амбициозные задачи, и у него нет разногласий с руководством клуба.

Отмечается, что Тедеско с пониманием воспринял уход Солтмурада Бакаева в «Рубин», а также не рассчитывал на высокую трансферную активность зимой.

До этого появилась информация, что Тедеско хочет летом уйти из «Спартака» из-за недовольства трансферной политикой красно-белых.

Ранее Роман Пилипчук официально возглавил «Спартак-2».

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