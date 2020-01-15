Пилипчук официально возглавил «Спартак-2»

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Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении Романа Пилипчука на пост главного тренера второй команды.
Пилипчук официально возглавил «Спартак-2»
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Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца следующего сезона. 

В тренерский штаб Пилипчука войдут его сын Иван и Олег Саматов. Кроме того, Владимир Пчельников сохранил должность тренера вратарей.

Пилипчук в 2016—2018 годах работал в главном «Спартаке» помощником итальянца Массимо Карреры. Позднее он входил в тренерский штаб грозненского «Ахмата» и возглавлял минское «Динамо».

После 25 проведённых матчей в первенстве ФНЛ сезона-2019/20 «Спартак-2» имеет 25 очков и располагается на 16-й строчке в турнирной таблице. 

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» Квинси Овусу-Абейе начал музыкальную карьеру.

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