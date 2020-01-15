Sportsnet: «Монреаль» может обменять Ковальчука до дедлайна после его успешной игры

Журналист канадской телекомпании Sportsnet Рори Бойлен считает, что российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Илью Ковальчука могут обменять в другой клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 24 февраля.

«Ковальчук играл в среднем по 19 минут, сыграв пять матчей за «Монреаль», на его счету один гол, четыре очка. Такая игра может сделать его привлекательным для обмена в ближайшем будущем», — приводит слова Бойлена Sportsnet.

Ковальчук после подписания контракта провёл за «Канадиенс» пять матчей, в которых набрал пять очков.

Ранее «Монреаль» обыграл «Калгари» в матче НХЛ.