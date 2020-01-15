Sportsnet: «Монреаль» может обменять Ковальчука до дедлайна после его успешной игры
- © Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
- AFP
«Ковальчук играл в среднем по 19 минут, сыграв пять матчей за «Монреаль», на его счету один гол, четыре очка. Такая игра может сделать его привлекательным для обмена в ближайшем будущем», — приводит слова Бойлена Sportsnet.
Ковальчук после подписания контракта провёл за «Канадиенс» пять матчей, в которых набрал пять очков.
Ранее «Монреаль» обыграл «Калгари» в матче НХЛ.