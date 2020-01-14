«Монреаль» обыграл «Калгари» в матче НХЛ, Ковальчук очков не набрал

«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев льда.

Победу «Монреалю» принесли шайбы Джордана Уила и Райана Пилинга. Илья Ковальчук очков не набрал.

В параллельном матче «Филадельфия Флайерз» на своём льду по буллитам взял верх над «Бостон Брюинз» со счётом 6:5. Иван Проворов не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что шайба Барбашёва помогла «Сент-Луису» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ.