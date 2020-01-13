Туктамышева сфотографировалась на корточках перед «шестёркой»

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сфотографировалась на фоне «шестёрки» — автомобиля ВАЗ-2106.
Туктамышева сфотографировалась на корточках перед «шестёркой»
  • globallookpress.com

«Идеальная ласточка обнаружена», — подписала спортсменка снимок в Instagram.

На фото Туктамышева сидит у капота машины синего цвета на корточках.

«Семечек не хватает», — написали пользователи в комментариях.

ВАЗ-2106 начал выпускаться на автозаводе в Тольятти в 1976 году. В настоящее время такую модель можно встретить на улицах городов России и других стран постсоветского пространства.

Ранее Туктамышева объяснила, почему решила учить четверные прыжки.

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