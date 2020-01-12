Туктамышева объяснила, почему решила учить четверные прыжки

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года россиянка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как выучила прыжок в четыре оборота.

«Сегодня если хочешь быть в тренде, быть в лидерах фигурного катания, то должен развиваться и идти на четверные прыжки… пока я остановилась на четверном тулупе», — приводит слова спортсменки сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По её словам, она первый раз попробовала исполнить четверной прыжок в 13 лет просто для развлечения, а сейчас изучение элемента было осознанным шагом. Она также поблагодарила своего тренера Алексея Мишина, который подсказал ей грамотные вещи.

«Я выучила этот четверной не за год или два — за десять дней! И где же раньше была эта Лиза? Почему раньше не делала? Наверное, поэтому моя карьера такая долгая, что не сразу раскрываюсь — немного тугодум», — добавила Туктамышева.

Ранее хореограф Алексей Железняков, входящий в группу Этери Тутберидзе, критически высказался о показательном выступлении Туктамышевой в 2019 году, в рамках которого спортсменка продемонстрировала номер с раздеванием.