Чесноков: Рублёв предпочёл деньгам за участие в ATP Cup сыграть на турнире в Дохе
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«В любом случае он молодец. Тот факт, что соперники вылетели, не принижает значимости его триумфа. Он предпочёл играть, а не смотреть, как это делают остальные, хотя в Дохе мог оступиться уже в первом круге», — сказал Чесноков в интервью RT.
Он также отметил, что Теймураз Габашвили, Константин Кравчук и Иван Неделько получили за участие по $50—60 тыс., хотя практически не играли, и Рублёв мог бы заработать такие же деньги.
Ранее Чесноков назвал четвёртую ракетку мира Даниила Медведева инопланетянином с психологической точки зрения.