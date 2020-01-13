Чесноков: Рублёв предпочёл деньгам за участие в ATP Cup сыграть на турнире в Дохе

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года в составе сборной России Андрей Чесноков оценил победу Андрея Рублёва на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе, а также его неучастие в ATP Cup.
Чесноков: Рублёв предпочёл деньгам за участие в ATP Cup сыграть на турнире в Дохе
  • © Manu Reino/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«В любом случае он молодец. Тот факт, что соперники вылетели, не принижает значимости его триумфа. Он предпочёл играть, а не смотреть, как это делают остальные, хотя в Дохе мог оступиться уже в первом круге», — сказал Чесноков в интервью RT.

Он также отметил, что Теймураз Габашвили, Константин Кравчук и Иван Неделько получили за участие по $50—60 тыс., хотя практически не играли, и Рублёв мог бы заработать такие же деньги.

Ранее Чесноков назвал четвёртую ракетку мира Даниила Медведева инопланетянином с психологической точки зрения.

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