Чесноков: Рублёв предпочёл деньгам за участие в ATP Cup сыграть на турнире в Дохе

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года в составе сборной России Андрей Чесноков оценил победу Андрея Рублёва на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе, а также его неучастие в ATP Cup.

«В любом случае он молодец. Тот факт, что соперники вылетели, не принижает значимости его триумфа. Он предпочёл играть, а не смотреть, как это делают остальные, хотя в Дохе мог оступиться уже в первом круге», — сказал Чесноков в интервью RT.

Он также отметил, что Теймураз Габашвили, Константин Кравчук и Иван Неделько получили за участие по $50—60 тыс., хотя практически не играли, и Рублёв мог бы заработать такие же деньги.

Ранее Чесноков назвал четвёртую ракетку мира Даниила Медведева инопланетянином с психологической точки зрения.