Чесноков назвал Медведева инопланетянином с психологической точки зрения

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков признался, что ему сложно оценивать поведение российского теннисиста Даниила Медведева на корте.

«Знаете, его очень сложно оценивать. С психологической точки зрения Медведев — инопланетянин, не знаю, какое определение подошло бы лучше. Он всегда находится на своей волне. Ему можно указывать на ошибки, а он по-своему воспримет эту критику. Но это очень хорошо для тенниса, именно это даёт ему возможность побеждать. Кроме того, повторюсь, мы видим, насколько Медведев красиво действует на корте, но на тренировках он задыхается, терпит, сжимает зубы и работает», — отметил Чесноков в интервью RT.

Ранее Чесноков выразил мнение, что Марии Шараповой не стоит завершать карьеру.