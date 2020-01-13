Чесноков не считает, что Шараповой стоит завершать карьеру

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков ответил на вопрос, стоит ли Марии Шараповой всерьёз задуматься о завершении карьеры в случае поражения на старте Australian Open.

«Не думаю. Я всегда говорю, что на таких турнирах мало находиться в хорошей форме, успешно пройти предсезонку и быть готовым побеждать кого угодно. Тебе должно повезти с сеткой. На US Open 2017 года Шарапова обыграла вторую сеяную Симону Халеп в первом круге. Ей тоже нужно раскачаться. Если она попадёт на слабого соперника, то вновь обретёт уверенность», — сказал Чесноков в интервью RT.

Ранее Чесноков высказался о состоянии Даниила Медведева перед Australian Open.