Чесноков: складывается впечатление, что у Медведева вовсе нет нервов

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года в составе сборной России по теннису Андрей Чесноков высказался о поражении Даниила Медведева от Новака Джоковича на ATP Cup и поделился мнением о состоянии отечественного спортсмена.
Чесноков: складывается впечатление, что у Медведева вовсе нет нервов
  • © Wu Gang/Xinhua
  • globallookpress.com

«Первую партию Даниил действительно просто подарил. Но он уже давно не играл против теннисистов такого уровня. Была необходима адаптация. Но во втором сете он вернулся и играл очень хорошо, имел все возможности победить. Но Джокович выглядел феноменально в концовке встречи», — сказал эксперт в интервью RT.

По его мнению, нет ничего страшного в поражении от Джоковича, а сама игра была по уровню сопоставима с Australian Open. 

«Иногда складывается впечатление, что у Даниила и вовсе нет нервов. И это проявилось не сейчас, а ещё во время прошлогодней американской серии. Вспомните полуфинал US Open, в котором в решающий момент он сломил сопротивление Григора Димитрова. С психологической точки зрения Даниил выглядел нереально. Со стороны кажется, что ему всё легко даётся, но это не так. На тренировках он выполняет каторжную работу, чему я сам был свидетелем. Теперь мне понятно, откуда берётся его физическая и моральная стабильность», — заявил Чесноков.

Ранее Чесноков прокомментировал проигрыш Марии Шараповой на турнире в Брисбене.

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