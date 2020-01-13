Чесноков: Шарапова проводит два-три матча в год, потому что постоянно травмирована
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«Не думаю, что этот результат можно считать показательным. Матч был равным, и Мария имела шанс пройти дальше. Стоит помнить, что в теннисе первый круг всегда самый сложный. Американка всё-таки участвовала в квалификации, а у Шараповой несколько месяцев не было игровой практики. В год она проводит два-три матча, потому что постоянно травмирована», — сказал эксперт в интервью RT.
По его мнению, Шараповой пошло бы на пользу выступление на небольшом турнире, где победы над не самыми сильными соперницами придали бы ей уверенности.
«Если бы у неё был такой опыт перед встречей с Брэйди, ей было бы проще», — добавил Чесноков.
Ранее Шарапова раскритиковала турнир в Брисбене после поражения.