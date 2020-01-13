Чесноков: Шарапова проводит два-три матча в год, потому что постоянно травмирована

Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков не считает, что поражение российской теннисистки Марии Шараповой от Дженнифер Брэйди в первом круге турнира в Брисбене является показательным в преддверии Australian Open.

«Не думаю, что этот результат можно считать показательным. Матч был равным, и Мария имела шанс пройти дальше. Стоит помнить, что в теннисе первый круг всегда самый сложный. Американка всё-таки участвовала в квалификации, а у Шараповой несколько месяцев не было игровой практики. В год она проводит два-три матча, потому что постоянно травмирована», — сказал эксперт в интервью RT.

По его мнению, Шараповой пошло бы на пользу выступление на небольшом турнире, где победы над не самыми сильными соперницами придали бы ей уверенности.

«Если бы у неё был такой опыт перед встречей с Брэйди, ей было бы проще», — добавил Чесноков.

Ранее Шарапова раскритиковала турнир в Брисбене после поражения.