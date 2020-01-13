Чесноков: Шарапова проводит два-три матча в год, потому что постоянно травмирована

Короткая ссылка
Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков не считает, что поражение российской теннисистки Марии Шараповой от Дженнифер Брэйди в первом круге турнира в Брисбене является показательным в преддверии Australian Open.
Чесноков: Шарапова проводит два-три матча в год, потому что постоянно травмирована
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Не думаю, что этот результат можно считать показательным. Матч был равным, и Мария имела шанс пройти дальше. Стоит помнить, что в теннисе первый круг всегда самый сложный. Американка всё-таки участвовала в квалификации, а у Шараповой несколько месяцев не было игровой практики. В год она проводит два-три матча, потому что постоянно травмирована», — сказал эксперт в интервью RT.

По его мнению, Шараповой пошло бы на пользу выступление на небольшом турнире, где победы над не самыми сильными соперницами придали бы ей уверенности.

«Если бы у неё был такой опыт перед встречей с Брэйди, ей было бы проще», — добавил Чесноков.

Ранее Шарапова раскритиковала турнир в Брисбене после поражения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить