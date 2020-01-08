Шарапова раскритиковала турнир в Брисбене после поражения
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«Вы однозначно всё осознаёте и замечаете. Складывается ощущение, что это второсортный турнир. Думаю, что в четверг девушки вернутся на центральный круг, но это странное стратегическое решение», — цитирует Шарапову NewsChain.
Теннисистка считает, что участницы турнира достойны выступать на центральном корте, и напомнила, что в нём соревнуются шесть спортсменок из первой десятки рейтинга WTA.
Шарапова потерпела поражение в первом круге на турнире в Брисбене, проиграв Дженнифр Брэди. Матч проходил на запасном корте, в то время как на центральном проходили игры мужского ATP Cup.
Ранее Шарапова поблагодарила организаторов Australian Open за предоставление уайлд-кард.