Шарапова раскритиковала турнир в Брисбене после поражения

Российская теннисистка Мария Шарапова раскритиковала организаторов турнира в Брисбене за то, что они не пускают девушек играть на центральном корте.

«Вы однозначно всё осознаёте и замечаете. Складывается ощущение, что это второсортный турнир. Думаю, что в четверг девушки вернутся на центральный круг, но это странное стратегическое решение», — цитирует Шарапову NewsChain.

Теннисистка считает, что участницы турнира достойны выступать на центральном корте, и напомнила, что в нём соревнуются шесть спортсменок из первой десятки рейтинга WTA.

Шарапова потерпела поражение в первом круге на турнире в Брисбене, проиграв Дженнифр Брэди. Матч проходил на запасном корте, в то время как на центральном проходили игры мужского ATP Cup.

Ранее Шарапова поблагодарила организаторов Australian Open за предоставление уайлд-кард.