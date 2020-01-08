Шарапова раскритиковала турнир в Брисбене после поражения

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Российская теннисистка Мария Шарапова раскритиковала организаторов турнира в Брисбене за то, что они не пускают девушек играть на центральном корте.
Шарапова раскритиковала турнир в Брисбене после поражения
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Вы однозначно всё осознаёте и замечаете. Складывается ощущение, что это второсортный турнир. Думаю, что в четверг девушки вернутся на центральный круг, но это странное стратегическое решение», — цитирует Шарапову NewsChain.

Теннисистка считает, что участницы турнира достойны выступать на центральном корте, и напомнила, что в нём соревнуются шесть спортсменок из первой десятки рейтинга WTA.

Шарапова потерпела поражение в первом круге на турнире в Брисбене, проиграв Дженнифр Брэди. Матч проходил на запасном корте, в то время как на центральном проходили игры мужского ATP Cup.

Ранее Шарапова поблагодарила организаторов Australian Open за предоставление уайлд-кард.

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