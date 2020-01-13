«Спартак» отправился на сбор в ОАЭ в составе 26 футболистов

Московский «Спартак» отправился на зимний сбор в Абу-Даби в составе 26 игроков.

Как сообщается на официальном сайте красно-белых, в ОАЭ отправились следующие игроки:

— вратари — Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов;

— защитники — Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

— полузащитники — Малкольм Баду, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренсо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Наиль Умяров, Андре Шюррле;

— нападающий — Эсекель Понсе.

Отмечается, что форвард Джордан Ларссон присоединится к команде позднее, так как находится в расположении сборной Швеции.

Сбор продлится до 24 января.

Ранее агент футболиста «Спартака» Крала подтвердил интерес к игроку со стороны «Ньюкасла».