«Спартак» отправился на сбор в ОАЭ в составе 26 футболистов
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Как сообщается на официальном сайте красно-белых, в ОАЭ отправились следующие игроки:
— вратари — Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов;
— защитники — Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;
— полузащитники — Малкольм Баду, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренсо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Наиль Умяров, Андре Шюррле;
— нападающий — Эсекель Понсе.
Отмечается, что форвард Джордан Ларссон присоединится к команде позднее, так как находится в расположении сборной Швеции.
Сбор продлится до 24 января.
Ранее агент футболиста «Спартака» Крала подтвердил интерес к игроку со стороны «Ньюкасла».