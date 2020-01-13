Агент футболиста «Спартака» Крала подтвердил интерес к игроку со стороны «Ньюкасла»

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Кароль Кисел, агент полузащитника московского «Спартака» Алекса Крала, подтвердил информацию об интересе к его клиенту со стороны английского футбольного клуба «Ньюкасл».
Агент футболиста «Спартака» Крала подтвердил интерес к игроку со стороны «Ньюкасла»
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Да, многие команды, особенно в Английской премьер-лиге, следят за Алексом. Однако мы сейчас не рассматриваем варианты перехода, Алекс хочет остаться в «Спартаке», — цитирует Кисела Sport24.

Чешский хавбек перешёл в стан красно-белых в начале этого сезона. На текущий момент он провёл 11 матчей за «Спартак».

Контракт Крала со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. 

Ранее бывший врач «Спартака» Вартапетов рассказал о проблемах экс-игрока команды Веллитона в Москве.

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