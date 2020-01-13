Бывший врач «Спартака» Вартапетов рассказал о проблемах Веллитона в Москве

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Бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов назвал бывшего футболиста команды Веллитона жертвой большого города.
Бывший врач «Спартака» Вартапетов рассказал о проблемах Веллитона в Москве
  • © Nataliya Kondratenko/Russian Look
  • globallookpress.com

«Кто из бразильцев был наиболее проблемным с точки зрения лишнего веса? В памяти остался лишь Веллитон, у которого проблемы с лишним весом возникали регулярно. И не только после отпуска, но и по ходу сезона. За это его, безусловно, нещадно штрафовали. К сожалению, Веллитон — один из примеров человека, который стал жертвой большого города. Москва со всеми своими соблазнами его засосала», — заявил Вартапетов в интервью РИА Новости.

Веллитон выступал за «Спартак» в период с 2007 по 2013 год. Форвард провёл за московский клуб 133 матча, забил 61 гол и сделал 19 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» проявляет интерес к футболисту «Спартака».

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