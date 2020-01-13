Малкин поднялся на чистое третье место среди лучших ассистентов в истории «Питтсбурга»
- Reuters
- © Jean-Yves Ahern-USA TODAY Sports
Благодаря двум результативным передачам в матче с «Аризона Койотс» (4:3 Б) Малкин обошёл Яромира Ягра в списке лучших ассистентов в истории клуба. На счету российского форварда 642 ассиста, в то время как у легендарного чеха — 640.
Впереди Малкина находятся его действующий партнёр по команде Сидни Кросби (782) и Марио Лемье (1033).
Ранее два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Аризону» в матче НХЛ.