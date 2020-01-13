Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Аризону» в матче НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Аризона Койотс».

Встреча, проходившая на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле, завершилась победой «Питтсбурга» в серии буллитов со счётом 4:3 (Б).

В составе «Пингвинз» забрасывали Джаред Макканн, Патрик Хёрнквист и Брэндон Танев. У «Аризоны» результативными бросками отметились Конор Гарланд, Тайлер Холл и Дерек Степан. Решающий буллит в серии на счету игрока «Питтсбурга» Теодора Блюгерса.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, как Малкин вернул статус главной звезды «Питтсбурга».

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