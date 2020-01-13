Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин сравнил цены на жильё в США и России

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Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о ценах на жильё в США.

«Приезжайте сюда и вы поймете, что в Москве ещё рай. Я тут насчет жилья интересовался, так на эти деньги в Санкт-Петербурге можно снять этаж в элитном доме. В Москве, наверное, половину этажа», — цитирует Шестёркина «Спорт-Экспресс».

По его словам, на данный момент он живёт в одном из отелей Нью-Йорка. Он заявил, что это фантастический город, но в нём слишком много людей.

«Если ты хочешь пройти по Таймс скверу или зайти в Центральный парк, то придется пробиваться сквозь толпы народу», — добавил Шестёркин.

Российский вратарь дебютировал в НХЛ в текущем сезоне. Шестёркин отыграл два матча за «Рейнджерс», одержав победы в обоих матчах.

Ранее Шестёркин рассказал про обряд посвящения для новичка НХЛ.

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