Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин рассказал про обряд посвящения для новичка НХЛ
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«На улице меня уже узнают, желают удачи. Что касается обряда посвящения, то в «Рейнджерс» перед первым матчем нужно делать ставку на игру. Если команда выигрывает, то на победные деньги все что-то делают», — цитирует Шестёркина Sport24.
Российский вратарь дебютировал в НХЛ в текущем сезоне. Шестёркин отыграл два матча за «Рейнджерс», одержав победы в обоих поединках.
Ранее сообщалось, как россияне стали звёздами игрового дня НХЛ.