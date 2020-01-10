Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин рассказал про обряд посвящения для новичка НХЛ

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Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о своей адаптации за океаном.
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин рассказал про обряд посвящения для новичка НХЛ
  • © Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«На улице меня уже узнают, желают удачи. Что касается обряда посвящения, то в «Рейнджерс» перед первым матчем нужно делать ставку на игру. Если команда выигрывает, то на победные деньги все что-то делают», — цитирует Шестёркина Sport24.

Российский вратарь дебютировал в НХЛ в текущем сезоне. Шестёркин отыграл два матча за «Рейнджерс», одержав победы в обоих поединках.

Ранее сообщалось, как россияне стали звёздами игрового дня НХЛ.

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