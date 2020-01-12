СМИ: На Мальте арестовали футболиста, который ударил судью по лицу

Матч второго дивизиона чемпионата Мальты между «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс» был прерван из-за того, что футболист Антуан Камиллери несколько раз ударил в лицо арбитра встречи.

Об этом сообщает TVM. Инцидент случился после того, как главный арбитр встречи удалил футболиста с поля за вторую жёлтую карточку. Камиллери отказался покидать поле и попытался атаковать судью, но в дело вмешались игроки соперника. Уже покидая поле, игрок набросился на ассистента главного арбитра. По информации источника, Камиллери дважды ударил судью в лицо. После этого футболист ушёл в раздевалку в сопровождении полиции и покинул стадион в наручниках.

Суд над игроком состоится 12 января.

Ранее экс-футболист «Олимпиакоса» Ковачевич рассказал о подробностях нападения на него.